Μια άγνωστη οικογενειακή ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο αποκάλυψε η Άντζελα Γκερέκου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με αφορμή τη γιορτή του Απόστολου του Νέου, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω από το όνομα του σπουδαίου ερμηνευτή, αλλά και στο τάμα που είχε κάνει ο πατέρας του πριν από τη γέννησή του.

Όπως εξήγησε, οι γονείς του Τόλη Βοσκόπουλου επιθυμούσαν να αποκτήσουν ένα αγόρι, έπειτα από αρκετές κόρες. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εγκυμοσύνης της μητέρας του, Κατίνας, ο πατέρας του, Χαράλαμπος, βρέθηκε στο Πήλιο για να αγοράσει μήλα για το εμπορομανάβικό του.

Εκεί επισκέφθηκε μια εκκλησία αφιερωμένη στον Απόστολο τον Νέο και προσευχήθηκε να γεννηθεί αγόρι, κάνοντας τάμα πως, αν η επιθυμία του πραγματοποιούνταν, θα έδινε στο παιδί το όνομα του Αγίου.

Τελικά γεννήθηκε ο Τόλης Βοσκόπουλος, ωστόσο δεν ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του. Παρότι από μικρός τον συνόδευε στη δουλειά, του αποκάλυψε κάποια στιγμή ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ο πατέρας του, αντί να αντιδράσει αρνητικά, στήριξε την επιλογή του και τον οδήγησε ο ίδιος στη Σχολή του Ωδείου Καλομοίρη.

Η Άντζελα Γκερέκου συνόδευσε την ιστορία με παλιές φωτογραφίες των γονιών του Τόλη Βοσκόπουλου, τονίζοντας τη βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη που έτρεφε ο τραγουδιστής για τον πατέρα του.