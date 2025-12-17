Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη χθεσινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Λευκώνα Σερρών, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ΕΡΤ πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Επαγγελματίες και παραγωγικοί φορείς καταγράφουν απώλειες

Την ίδια ώρα επαγγελματίες και παραγωγικοί φορείς δηλώνουν πως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, καταγράφουν ήδη απώλειες και εμφανίζονται ανήσυχοι ενόψει των εορτών.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, η μείωση των κρατήσεων για οδικές εκδρομές τις ημέρες των εορτών αγγίζει το 40% σε σχέση με πέρσι.

Υποτονική είναι η κίνηση και σε προορισμούς εντός συνόρων, που φημίζονται για τα χριστουγεννιάτικα χωριά, όπως τα Τρίκαλα και η Δράμα.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους, δεν έχουν ως στόχο να ταλαιπωρήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων, αλλά να δικαιώσουν τα αιτήματα τους.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η λύση είναι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς και στα αγροτικά προβλήματα και έκανε λόγο για ανάγκη μεταρρύθμισης στον πρωτογενή τομέα "όπου η ευθύνη βαραίνει όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως τα κόμματα που κυβέρνησαν".

Είπε ότι οι έλεγχοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν στη δικαιοσύνη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πιάσει το νήμα από την αρχή να εντοπιστούν οι παράνομοι και να υπάρξει μια διαφανής διαδικασία που να αξιοποιεί δίκαια τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Ευθυνόμαστε κι εμείς αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνουμε λύσεις. Η λύση είναι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ» είπε ο κ.Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι έχει αποφασιστεί και δεν συζητιέται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έγινε τιτάνια προσπάθεια από όλους για να γίνουν τελικά οι πληρωμές στο τέλος της χρονιάς και είπε ότι θα δοθούν 3,8 δισ. ευρώ για το 2025 έναντι 3,2 δισ. που δόθηκαν για το 2024.

Παράλληλα σημείωσε ότι γίνονται συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ για να δοθούν καλύτερες τιμές στο ρεύμα των αγροτών, και με ΑΑΔΕ για καλύτερες τιμές στα καύσιμα. Είπε ακόμη ότι ο νέος τρόπος καταβολής πληρωμών οδήγησε σε εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά δόθηκαν 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και 80 εκατ.σε σιτοπαραγωγούς που δοκιμάζονται από χαμηλές τιμές.

Είπε ακόμη ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ξεβόλεψε αρκετούς που έμαθαν να εκμεταλλεύονται τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος, και είπε ότι αν δυο κόμματα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αυτά είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι καταγγέλλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείται να συμμετέχει στην διαδικασία διαφάνειας του, και πρόσθεσε ότι η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη που θα έρθει το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. "Δεν θα απολογηθώ ποτέ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου. Τα παράσιτα βρίσκουν ευκαιρία να προσκολληθούν σε μηχανισμούς εξουσίας" είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πρέπει να "ξαναδούμε με τους αγρότες τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα". Απηύθυνε πρόσκληση στην αντιπολίτευση προκειμένου να γίνει για 4 μήνες με διακομματικό προεδρείο μια ευρεία συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενή τομέα για τις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύσουν τις επόμενες κυβερνήσεις, και θα οδηγήσουν σε λύσεις.

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης

Μέτρα στήριξης για τους αγρότες ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα.

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.