Ανυποχώρητοι οι αγρότες στην Κρήτη: Και δεύτερη νύχτα εντός του αεροδρομίου Χανίων

Δυναμικά έχει μπει η Κρήτη από τη Δευτέρα στο «χορό» των αγροτικών κινητοποιήσεων και σήμερα (9/12) μετά την απογευματινή συνέλευση που πραγματοποίησαν οι συγκεντρωμένοι, αποφασίστηκε η συνέχιση της κινητοποίηση τους εντός του αεροδρομίου, όπου και θα διανυκτερεύσουν για δεύτερη βραδιά.

Υπενθυμίζεται ότι, από χτες πραγματοποιούν διαμαρτυρία εντός του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης».

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο μετέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο οποίος συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους αγρότες και συνέστησε ηρεμία και σύμπνοια για να διαβιβαστούν τα αιτήματα τους στους αρμόδιους της κυβέρνησης και να κλειστεί το ραντεβού, όπως έχει κληθεί να συντονίσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε δηλώσεις του, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα όπως τον χαρακτήρισε, ενώ εξήγησε ότι η συνάντηση εκπροσώπων των κρητικών παραγωγών θα προγραμματιστεί με την κυβέρνηση, αφού προηγηθεί η κατάρτιση ενός ενιαίου καταλόγου συγκεκριμένων αιτημάτων από τους συλλόγους της Κρήτης.

Εντός της ημέρας αναμένεται ο κατάλογος με τα αιτήματα να ολοκληρωθεί κι έπειτα να αποσταλεί μέσω του Περιφερειάρχη Κρήτης, προς τα κυβερνητικά κλιμάκια.