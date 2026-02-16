«Αόρατος» ληστής στον Πειραιά: Κρύφτηκε πίσω από φορτηγό και χάθηκε από τις κάμερες

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, στην οδό Θηβών 119, με τον δράστη να ακολουθεί έναν ιδιαίτερα μεθοδικό τρόπο διαφυγής. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ληστής εισέβαλε στο κατάστημα στις 08:50, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και με την απειλή όπλου αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τα ταμεία.

Λίγο πριν από τη ληστεία, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τον μαυροντυμένο άνδρα να πλησιάζει το κατάστημα, ελέγχοντας προσεκτικά την κίνηση πελατών και εργαζομένων. Φορούσε λαδί παντελόνι, μπλε μπλούζα και γκρι κουκούλα, ενώ κινήθηκε με τρόπο που έδειχνε ότι είχε μελετήσει τον χώρο.

Αφού άρπαξε τις εισπράξεις, ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και απομακρύνθηκε πεζός. Ωστόσο, το στοιχείο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των αρχών είναι ο τρόπος που επέλεξε για να αποφύγει τις κάμερες της περιοχής: περίμενε να περάσει ένα μεγάλο όχημα, πιθανότατα φορτηγό, και κινήθηκε παράλληλα με αυτό, χρησιμοποιώντας το ως «κινητή ασπίδα» ώστε να καλυφθεί από τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Η κίνησή του δείχνει ότι γνώριζε καλά τα τυφλά σημεία της περιοχής και είχε σχεδιάσει προσεκτικά τη διαφυγή του. Η αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του.