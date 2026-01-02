Απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με θυελλώδεις ανέμους στο κεντρικό Αιγαίο έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου για τους περισσότερους προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας για το Σάββατο, ενώ αναμένεται να υπάρξει εξομάλυνση των δρομολογίων από την Κυριακή.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και με τις εταιρείες ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία τους.

Η ΕΜΥ στο δελτίο καιρού προβλέπει νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεων 6-7 και τοπικά οκτώ μποφόρ για τις Κυκλάδες. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των πλοίων BLUE STAR DELOS, BLUE STAR PAROS καθώς και τα δρομολόγια των Fast Ferries και Golden Star Ferries με τα πλοία Θεολόγος Π και Andros Queen.

BLUE STAR PAROS - Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30 για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS -Σάββατο 03/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Τα παρακάτω δρομολόγια ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 02/01/2026 στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Σάββατο 03/01/2026:

στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

στις 08:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 09:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες με επιστροφή με το FLYING CAT 3

στις 10:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 11:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 3

στις 12:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 14:40 από Πειραιά για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 16:30 από Πειραιά για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2

στις 17:00 από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με το AERO HIGHSPEED 3

Κυριακή 04/01/2026 στις 06:00 από Πόρτο Χέλι για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 3

Andros Queen: Το δρομολόγιο του πλοίου από Μύκονο 12:00 για Τήνο, Άνδρο, Ραφήνα και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θεολόγος Π: Το δρομολόγιο του πλοίου από Ραφήνα 07:50 για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.