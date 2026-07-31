Απαγορευτικό απόπλου: Παραμένει μέχρι τις 19:00 από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει για τον Πειραιά

Εώς τις 19.00 αναμένεται να παραμείνει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυνατών ανέμων που σαρώνουν την επικράτεια.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι διένειμαν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περιόδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας τόνισε ότι το τριήμερο που διανύουμε αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.

Επιπλέον σημείωσε: «Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές Αρχές».

Εν αναμονή οι αποφάσεις για το Σάββατο

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια» συμπλήρωσε.

«Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών Αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε», τόνισε καταληκτικά.