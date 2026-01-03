Υψηλές θερμοκρασίες μετά την ψυχρή εισβολή - Με τι καιρό θα κάνουμε Φώτα

Βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μετά την έντονη ψυχρή εισβολή των προηγούμενων ημερών, η οποία καταγράφηκε ως μία από τις ψυχρότερες των τελευταίων 50 ετών.

Νωρίς το πρωί σημειώνονται ακόμη χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ωστόσο η τάση είναι ανοδική. Βροχές εκδηλώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και η Βόρεια Ελλάδα επηρεάζονται ασθενώς ή καθόλου.

Ο ήπιος καιρός θα διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα, με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και περιορισμένα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Mε τι καιρό θα κάνουμε Φώτα

Την ημέρα των Φώτων, στην Αττική δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, ενώ περισσότερες βροχές προβλέπονται στη Δυτική Ελλάδα. Από την Τετάρτη, βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο θα φέρει περισσότερες βροχές σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Δεν διαφαίνεται νέα ψυχρή εισβολή για τις επόμενες δέκα ημέρες, ενώ τα χιόνια σταδιακά υποχωρούν προς τα Βαλκάνια. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος.

