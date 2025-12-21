Απάντηση ΑΑΔΕ σε καταγγελία Καρυστιανού για έφοδο του ΣΔΟΕ: «Όποιος είναι νόμιμος να μην φοβάται»

«Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων» αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού σήμερα για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου» και καταλήγουν αναφέροντας ότι «όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο», αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Από τη μεριά της η Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας».

ΑΑΔΕ - Καρυστιανού: «Ρίχνουν πρόστιμα σε όσους ορθώνουν φωνή»

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο», αναφέρει.

«Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;», κατέληξε.