Απάντηση του ΕΟΠΥΥ για τα «τέσσερα φύλα» στην πλατφόρμα του: «Έχουν τροποποιηθεί ήδη»

Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο οργανισμός απάντησε αναφέροντας τα εξής:

«Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα ''προφίλ του ασφαλισμένου'' στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ' οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ' εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομέενων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

ΕΟΠΥΥ - Οργή Σαμαρά για τα τέσσερα φύλα

Νωρίτερα σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς ανέδειξε αυτό το «ζήτημα», με ανάρτηση στο Facebook όπου ανέφερε:

«"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!», αναφέρει σε ανάρτησή του και συνεχίζει.

«Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο "Ακαθόριστο" εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».