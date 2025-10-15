Απάτη με επενδύσεις AI και λεία πάνω από 100.000 ευρώ: Συνταξιούχος έχασε όλες τις οικονομίες του

Πάνω από 100.000 ευρώ, ή αλλιώς τις οικονομίες μίας ζωής έχασε συνταξιούχος που παρασύρθηκε σε απάτη, μέσω πλατφόρμας που τον προέτρεψε να επενδύσει τις αποταμιεύσεις του για υποτιθέμενα κέρδη.

Όπως μεταφέρει ο ALPHA, φυσικά επρόκειτο για απατηλή πλατφόρμα, με τους δράστες πίσω από την πλεκτάνη να του αφαιρούν το αστρονομικό ποσό, χωρίς να του επιστρέφουν τίποτα.

Το θύμα περιέγραψε; «Είχα χρήματα σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία και σε κάποιες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Μου είπαν ότι μπορώ να επενδύσω μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Τούς άφησα το τηλέφωνό μου και μετά από 2 ώρες επικοινώνησε κάποιος.

Επενδυτική απάτη: Πώς «πέταξαν» οι 100.000 ευρώ

Μου είπαν "σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε AI;" και είπαν ότι θα με καθοδηγήσουν, απλά εγώ θα επένδυα χρήματα. Μετά από μία μέρα εμφανίστηκε στον υπολογιστή μου η πλατφόρμα με έναν αριθμό λογαριασμού.

Έφτασα να επενδύσω ένα κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Έβαζα σταδιακά χρήματα. Ζητούσα πιστοποιήσεις και μου έστειλαν στοιχεία χρηματιστηριακής η οποία είδα πως ήταν αξιόπιστη».

Όπως αναφέρει, κατάλαβε την πλεκτάνη όταν μία ημέρα μπήκε στον λογαριασμό του για να επιτηρήσει τα κεφάλαιά του, μόνο για να δει ότι αυτά είχαν κάνει «φτερά».

«Αυτά τα χρήματα δεν ξέρω αν θα τα πάρω πίσω. η πλατφόρμα λειτουργεί ακόμα», καταγγέλλει.