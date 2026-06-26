Απάτη με «μαϊμού» site της Ελληνικής Αστυνομίας: Μην πληρώσετε αυτό το πρόστιμο

Μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικτυακή απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με τους επιτήδειους να αντιγράφουν σχεδόν τέλεια την εμφάνιση της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι απατεώνες έχουν στήσει μια ψηφιακή παγίδα με σκοπό να αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την εξόφληση ενός υποτιθέμενου προστίμου της τροχαίας.

Η παγίδα κρύβεται πίσω από την ηλεκτρονική διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία μοιάζει οπτικά με την πραγματική, αλλά περιέχει τρία "i" στη λέξη. Μέσα από αυτή τη «μαϊμού» σελίδα, οι δράστες ζητούν από τους χρήστες να καταχωρίσουν τα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία για να σβήσουν το δήθεν πρόστιμο κυκλοφορίας.

astynomia.gr

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν της ανήκει και απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας ή τους κωδικούς του e-banking σας σε αυτό το site, ούτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πληρωμή.

Για να είστε πάντα ασφαλείς, να θυμάστε ότι η μοναδική και αποκλειστική επίσημη ιστοσελίδα είναι το www.astynomia.gr. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να είστε καχύποπτοι με κάθε είδους συνδέσμους που σας έρχονται ξαφνικά μέσω SMS, e-mail ή εφαρμογών όπως το Viber, καθώς αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιτήδιοι για να μας παρασύρουν.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη πέσει στην παγίδα και δώσατε τα στοιχεία σας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την τράπεζά σας για να ακυρώσετε τις κάρτες σας και να προστατεύσετε τα χρήματά σας, και στη συνέχεια να ενημερώσετε την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό.