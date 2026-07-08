Απάτη με θύμα γνωστό εφοπλιστή: Τα 4 εκατομμύρια και η τράπεζα «φάντασμα» από τη Βουλγαρία

Σε απάτη «μαμούθ» κόντεψε να παγιδευτεί ένας γνωστός εφοπλιστής, με εγκληματική σπείρα να έρχεται κοντά στο να του αποσπάσει περίπου 4.000.000 ευρώ.

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, οι απατεώνες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ένα εταιρικό e-mail του εφοπλιστικού ομίλου από ελβετική τράπεζα, με την οποία ο τελευταίος συνεργάζεται.

Παρά λίγο να πετύχει η απάτη

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, οι επιτήδειοι έδιναν μία ψευδεπίγραφη εντολή πως έπρεπε το ποσό της λείας τους, 4 εκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν από την τράπεζα σε ένα βουλγαρικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Στη βουλγαρική τράπεζα φαινόταν ως διαχειρίστρια μία Βουλγάρα υπήκοος, αλλά ως ιδιοκτήτης ένας Γερμανός. Οι απατεώνες κατάφερεν μάλιστα να γίνει η μεταφορά των χρημάτων.

Όταν όμως η ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής εταιρίας κατάλαβε τι είχε συμβεί ειδοποίησε τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, με την υπηρεσία να προλαβαίνει τους εγκληματίες λίγο πριν αποσπάσουν τα χρήματα από την τράπεζα.