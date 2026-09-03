Απάτη μέσω SMS για τη νέα ταυτότητα: Επιτήδειοι παριστάνουν την ΕΛΑΣ και «απειλούν» με πρόστιμο

Η νέα ταυτότητα γίνεται πρόσχημα για νέα μορφή απάτης μέσω SMS, στο οποίο οι επιτήδειοι προσπαθούν να πείσουν πολίτες να αλλάξουν την ταυτότητά τους, υποσχόμενοι την αποφυγή προστίμων.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα που στέλνεται σε ανυποψίαστους, αναγράφει πως δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της νέας ταυτότητας, καλώντας τους να κάνουν κλικ σε λινκ ώστε να αποφύγουν το πρόστιμο.
Αυτά τα μηνύματα αποδεικνύονται επικίνδυνα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που οι αποδέκτες χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους.
Δεν σταματούν εκεί, αφού σε άλλες περιπτώσεις παριστάνουν την Ελληνική Αστυνομία, στέλνοντας μήνυμα πως το ραντεβού για νέα ταυτότητα δεν έχει ολοκληρωθεί, καλώντας τους αποδέκτες να πατήσουν το ενεργό λιν κώστε να μην ακυρωθεί το δήθεν ραντεβού τους.
Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην απαντούν σε ύποπτα μηνύματα. Η αλλαγή της ταυτότητας είναι υποχρεωτική, αλλά το κράτος δεν θα ζητήσει ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες μέσω SMS.
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