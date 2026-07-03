Μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων για τουλάχιστον έξι χρόνια, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οικονομική ζημία που υπέστη ο ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγογραφήσεις. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με το εύρος της υπόθεσης να εξετάζεται περαιτέρω.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο συνελήφθη, είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην Αττική, που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, ανάμεσά τους ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος.

Κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας της ήταν η επιλογή ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Εκμεταλλευόμενοι τους αριθμούς ΑΜΚΑ των συγκεκριμένων πολιτών, τα μέλη του κυκλώματος εξέδιδαν εικονικές συνταγές, χωρίς οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή e-mail, γεγονός που καθιστούσε δυσκολότερο τον εντοπισμό της απάτης.

Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν με πλαστογραφημένες υπογραφές των ασφαλισμένων, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε αρκετές περιπτώσεις τα φάρμακα διακινούνταν μέσω συνεργαζόμενων φαρμακείων, αποφέροντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δράση του κυκλώματος απάτης κατά του ΕΟΠΥΥ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, έχοντας αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Οργανισμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι φέρονται να αξιοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 240 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, 1.200 ευρώ, πλήθος εγγράφων, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.