Απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβγαλαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων, στο όνομα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) ερευνά τον τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ένα «ντόμινο» εξελίξεων στην πολύκροτη υπόθεση με τις επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφορμή αυτής της έρευνας είχε υπάρξει ένας εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οποίο είχε προκύψει ότι από το 2022 εκατοντάδες αγρότες είχαν ζητήσει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια, που στις πλαστές, κατατεθείσες αιτήσεις, εμφανίζονταν να έχουν μισθώσει από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Δηλαδή, χρησιμοποίησαν στα μισθωτήρια συμβόλαια, το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ. Μάλιστα, μόνο το 2019 από τον έλεγχο, είχε προκύψει ότι 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτήν τη μεθόδευση, ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.500 αγροτεμάχια, πράγμα που δεν ισχύει.

Για την υπόθεση διεξάγεται, ήδη από τα τέλη του 2023, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο Ευρωπαίες Εισαγγελείς να αποστέλλουν παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία, εμπλέκοντάς την στην πρωτοφανή υπόθεση

Το τεχνικό ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση, άγγιζε τα 15,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα.