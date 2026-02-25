Απειλή για βόμβα μέσω τηλεφωνήματος έγινε σε ειδησεογραφική ιστοσελίδα, με τους επιτήδειους να ισχυρίζονται πως έχει τοποθετηθεί μηχανισμός στα δικαστήρια Ευελπίδων, ενώ την ίδια στιγμή σπεύδουν αστυνομία και πυροτεχνουργοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Orange Press Agency, τα ΤΕΕΜ πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή έλεγχο στους χώρους της πρώην στρατιωτικής σχολής, ενώ παράλληλα η αστυνομία έχει εκκενώσει τα κτίρια και έχει αποκλείσει την περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, δικηγόροι και διάδικοι άρχισαν να απομακρύνονται κατά δεκάδες. Στο σημείο βρίσκεται προληπτικά όχημα της Πυροσβεστικής και ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα από κλιμάκο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ.

Στη Λεωφόρο Ευελπίδων πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας από το ύψος της Μουστοξύδη έως και την Τσαλδάρη.

Εκκένωση της Ευελπίδων | Eurokinissi

