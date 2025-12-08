Μενού

Απέκλεισαν το γραφείο Τσιάρα οι αγρότες: Κομβόι με δεκάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Πλήθος από αγρότες έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Reader symbol
Newsroom
Οι αγρότες έξω από το γραφείο Τσιάρα
Οι αγρότες έξω από το γραφείο Τσιάρα | Glomex - ΣΚΑΙ
  • Α-
  • Α+

Μεγάλο πλήθος από αγρότες έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, έχοντας αποκλείσει ουσιαστικά το κτίριο.

Κομβόι με 25 τρακτέρ έχει παραταχθεί στον δρόμο έμπροσθεν του γραφείου του κ. Τσιάρα, ενώ στο σημείο υπάρχει και κλούβα της ΕΛΑΣ, που τους αποτρέπει να περάσουν, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ