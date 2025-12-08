Απέκλεισαν το γραφείο Τσιάρα οι αγρότες: Κομβόι με δεκάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο πλήθος από αγρότες έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, έχοντας αποκλείσει ουσιαστικά το κτίριο.

Κομβόι με 25 τρακτέρ έχει παραταχθεί στον δρόμο έμπροσθεν του γραφείου του κ. Τσιάρα, ενώ στο σημείο υπάρχει και κλούβα της ΕΛΑΣ, που τους αποτρέπει να περάσουν, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.