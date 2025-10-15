Απελπισία στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές: Παράταση για τέλη Οκτωβρίου

Απαυδούν οι Έλληνες αγρότες, μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πως οι πληρωμές τους θα καθυστερήσουν, παίρνοντας παράταση για τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η κα Βασιλική Φασούλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας: «Έχουμε ενημέρωση ότι οι πληρωμές θα πάνε πίσω και ότι αν θα πληρωθεί κάτι, αυτό θα γίνει μετά τις 24 του μήνα, γιατί πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να εμφανιστούν στις παρελάσεις και φοβούνται».

«Αυτό άκουσα, ότι θέλουν να μας πληρώσουν λίγο πριν τις παρελάσεις για να εμφανιστούν με ασφάλεια. Οι ενισχύσεις αυτές ήταν πολύ βασικές για να κάνουμε τη σπορά και οι μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν πια εφόδια γιατί φοβούνται "φέσια"».

Αγρότες: Στα ύψη οι τιμές λόγω των θανατώσεων

Ερωτηθείσα ποια είναι η κατάσταση με τους εμβολιασμούς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αλλά και τις υποχρεωτικές θανατώσεις, η κα Φασούλα απάντησε: «Εδώ στη Λάρισα, που έχει θανατωθεί το 70% των προβάτων, έχουμε ύφεση γιατί πλέον δεν υπάρχουν 500 μονάδες αλλά 100, και τηρούν τα μέτρα στο έπακρο.

Η τιμή του αρνιού θα φτάσει τα 18 ευρώ το κιλό. Και ποιος θα το πάρει από αυτούς που παίρνουν βασικό μισθό; Ήδη στην εστίαση έχει πάει στα 41 ευρώ το κιλό», πρόσθεσε.