Απελπιστική κατάσταση στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα από το Φάληρο ως τη Μεταμόρφωση

Μεγάλο μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στον Κηφισό από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τη Μεταμόρφωση, με τους οδηγούς να βιώνουν τεράστια ταλαιπωρία αφού η κίνηση είναι εξαιρετικά αυξημένη σε μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.



Συγκεκριμένα απελπιστική είναι η κατάσταση από το πρωί στο Κηφισό, με τις εικόνες του Orange Press Agency (ώρα 15:10) να δείχνουν το μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Λαμία που ξεκινά από το Φάληρο και φτάνει έως τη Μεταμόρφωση.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, σε Μεσογείων, Κηφισίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Πειραιώς, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Υμηττού καθώς και σε σημεία της Βουλιαγμένης και της λεωφόρου Καρέα.