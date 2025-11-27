Μενού

Απελπιστική κατάσταση στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα από το Φάληρο ως τη Μεταμόρφωση

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρομους του Λεκανοπεδίου με μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από το Φάληρο μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση-Αθήνα
Κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Μεγάλο μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στον Κηφισό από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τη Μεταμόρφωση, με τους οδηγούς να βιώνουν τεράστια ταλαιπωρία αφού η κίνηση είναι εξαιρετικά αυξημένη σε μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα απελπιστική είναι η κατάσταση από το πρωί στο Κηφισό, με τις εικόνες του Orange Press Agency (ώρα 15:10) να δείχνουν το μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Λαμία που ξεκινά από το Φάληρο και φτάνει έως τη Μεταμόρφωση.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, σε Μεσογείων, Κηφισίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Πειραιώς, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Υμηττού καθώς και σε σημεία της Βουλιαγμένης και της λεωφόρου Καρέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ