Απέραντο μποτιλιάρισμα σε όλη την Αθήνα: Άνοιξαν μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στους δρόμους σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) καθώς μποτιλιάρισμα καταγράφεται σε όλες της κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, λόγω της βροχής, αλλά και της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής που επικαλείται η ΕΡΤ, αυξημένη κίνηση καταγράφεται:

στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών

στην έξοδο και την είσοδο της Αθηνών – Λαμίας

στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού

στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας (άνοδο και κάθοδο)

στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας

στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

στην Καλιρρόης και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Συγγρού

στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλίσσης Αμαλίας

στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

στο λιμάνι του Πειραιά

στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από Αλίμου έως Καραϊσκάκη (στο ρεύμα προς Πειραιά).

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις:

προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας.

προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από Παιανία έως Μαραθώνος.

20΄-25΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις ύψος Αγίας Παραρασκευής έως την έξοδο για Καρέα. https://t.co/CXGfmGxyg3 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2025

Κίνηση στους δρόμους: Χάρτης με την κατάσταση στην Αθήνα

Παράλληλα, χάρτης δείχνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα στις 18:30 της Τετάρτης:

Έληξε η στάση εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) έληξε η έκτακτη στάση εργασίας που άρχισε στις 12:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά-Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό καθώς και στο Τραμ, την οποία ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ λόγω του εργατικού δυστυχήματος που συνέβη σήμερα το πρωί.

Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.