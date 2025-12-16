Απεργία 16/12: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι - Πως θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός, λεωφορεία και τραμ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, προκειμένου οι εργαζόμενοι να διαμαρτυρηθούν κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή αλλά και να δείξουν αλληλεγγύη προς τις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Στην απεργία πρόκειται να συμμετάσχουν, η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Κλειστοί θα παραμείνουν και όλοι οι δήμοι της χώρας, όπως αποφασίστηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ενώ καλούνται οι αιρετοί να συγκεντρωθούν έξω από τη Βουλή, προκειμένου να ζητήσουν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11πμ απευθύνουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην Κλαυθμώνος οργανώσεις και φορείς, ενώ το απόγευμα στις 18:30 σωματεία και ομοσπονδίες που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ καλούν σε κινητοποίηση στο Σύνταγμα.

Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία.

Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17/12 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.