Απεργία 28 Αυγούστου: Τι ισχύει για τα ΜΜΜ - Όσοι συμμετέχουν

Απεργία 24 ωρών έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ενάντια στην «επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης», με την ομοσπονδία να καλεί τους εργαζομένους στο Σύνταγμα στις 10:00 και στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 09:30, ενώ πολλοί αναζητούν πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ εκείνη την μέρα.

Απεργία 28 Αυγούστου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Από τη στιγμή που πρόκειται για απεργία στο Δημόσιο, τα ΜΜΜ λειτουργούν κανονικά. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν εξαγγείλει μόνο 4ωρη στάση εργασίας, η οποία ωστόσο κηρύχτηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συνεπώς καμία πτήση δεν θα επηρεαστεί.

Έτσι, όλα τα ΜΜΜ -μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, καθώς και τα πλοία, τα τρένα και τα αεροπλάνα- θα κινηθούν κανονικά την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Απεργία 28 Αυγούστου: Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Την Πέμπτη (28/08) η ΑΔΕΔΥ προχωράει σε 24ωρη Πανελλαδική απεργία, ενάντια στην «επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης».

Η ομοσπονδία καλεί τους εργαζομένους στο Σύνταγμα στις 10:00 και στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 09:30.

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοσοκομειακοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, η ΠΟΕ-ΟΤΑ κλπ.

Στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ αναφέρεται:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το "παρών" στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».