Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, κηρύχθηκε παράνομη.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις, καθώς η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχιστεί κανονικά.

Κανονικά οι πτήσεις – Ανακοίνωση από AEGEAN και Olympic Air

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων αρχών, όλες οι πτήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Η στάση εργασίας των ελεγκτών, που είχε προγραμματιστεί από τις 09:30 έως τις 13:30, δεν θα επηρεάσει το πτητικό πρόγραμμα.

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά την αλλαγή του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Το σωματείο καταγγέλλει «επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης» και καλεί τους εργαζομένους σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος (09:30) και στο Σύνταγμα (10:00).

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από κρίσιμους κλάδους του Δημοσίου, όπως:

Υγεία: ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ

Τοπική Αυτοδιοίκηση: ΠΟΕ-ΟΤΑ

Παιδεία: ΟΛΜΕ, ΔΟΕ

Η κινητοποίηση έχει ως στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο – σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ – καταργεί το δικαίωμα ένστασης, απομακρύνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και προβλέπει υπέρογκα πρόστιμα.