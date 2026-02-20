Απεργία ηθοποιών για τις Συλλογικές Συμβάσεις: Κλειστά τα περισσότερα θέατρα σήμερα (20/2)

Για ακόμα μια φορά απεργούν οι ηθοποιοί μαζί με μουσικούς, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους στα θέατρα, τα οποία κατά πλειοψηφία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα (20/2).

Ο λόγος που απεργεί ο κλάδος είναι για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. «Απεργούμε γιατί ζητάμε τα αυτονόητα», είναι το μότο των ηθοποιών.

Συγκεκριμένα ζητούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΗ:

Πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες

Εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας

Καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν εμάς τους εργαζόμενους.

«Για όλους αυτούς τους λόγους τα ποσοστά της απεργίας μας ήδη ξεπερνούν το 75%. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ηθοποιοί έχουμε την ανάγκη να ζούμε από τη δουλειά μας και να μπορούμε να ασκούμε την τέχνη μας.

Όλοι έχουμε την ανάγκη να εργαζόμαστε με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα . Γι αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Συγκέντρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 20/02, τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς στις 19:30, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.