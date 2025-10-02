Απεργία πείνας ξεκινούν 11 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα

Έντεκα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για την «παράνομη κράτησή» τους από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η απόφαση αυτή δεν αποτελεί ατομική επιλογή, αλλά «συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου».

Οι κρατούμενοι δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν τον αποκλεισμό της Γάζας, ούτε το «δικαίωμα» του Ισραήλ να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Όπως τονίζουν, η παρουσία τους, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας αποτελούν συνέχεια της ίδιας στάσης:

«Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη και η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί».

Η ανακοίνωση για την απεργία πείνας

«Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων.»

Ισραήλ για Global Sumud Flotilla: «Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να σπάσει τον νόμιμο αποκλεισμό»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο για τη Γάζα, που σκόπευε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα και να διανείμει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι κανένα από τα πλοία του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, αφού ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σχεδόν όλα τα σκάφη που μετέφεραν φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση».

Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε το υπουργείο. Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

Ισραήλ: Θα απελαθούν στην Ευρώπη οι επιβάτες των σκαφών

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα (02/10) το μεσημέρι ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Διεθνείς αντιδράσεις

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς της οποίας η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (...) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ' όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εξέδωσε ανακοίνωση για τους Έλληνες αλληλέγγυους, που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, τον Διεθνή Στολίσκο για τη Γάζα, το οποίο κατευθυνόταν στον παλαιστινιακό θύλακα, για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου "Global Sumud Flotilla", με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους» σημειώνει το ΥΠΕΞ.

«Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων» συμπληρώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

