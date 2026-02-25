Απεργία σήμερα για εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν σήμερα, Τετάρτη 25/2, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στις 11:00 μάλιστα έχουν προγραμματίσει δυναμική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα διακοινώσουν τα αιτήματά τους και θα ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Απεργία στον τουρισμό: Οι απαιτήσεις των εργαζομένων

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό, την εστίαση και τον τουρισμό με:

Αυξήσεις στους μισθούς.

στους μισθούς. Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας

και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους

των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών

Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού