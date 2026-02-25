Απεργία σήμερα για εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν σήμερα, Τετάρτη 25/2, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).
Στις 11:00 μάλιστα έχουν προγραμματίσει δυναμική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα διακοινώσουν τα αιτήματά τους και θα ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Απεργία στον τουρισμό: Οι απαιτήσεις των εργαζομένων
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:
Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό, την εστίαση και τον τουρισμό με:
- Αυξήσεις στους μισθούς.
- Πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας
- Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους
- Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας
- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού
