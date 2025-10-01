Πανελλαδική απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Όλες οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Μεγάλη πανελλαδική απεργία έχει ανακοινώσει για σήμερα 1η Οκτωβρίου η ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και την 13ωρη απασχόληση.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα «βάλει λουκέτο» ενώ συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Αθήνα.

Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30 με κύρια αιτήματα απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο–5ήμερο–35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Πανελλαδική απεργία 1η Οκτωβρίου: Συγκεντρώσεις και σε Πειραιά και Κορωπί

Στον Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10πμ στην πλατεία δημοτικού θεάτρου και επισημαίνει πως: «Την 1η Οκτώβρη, κανένας για δουλειά – δεν είμαστε μηχανές είμαστε άνθρωποι και διεκδικούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο».

Στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί στις 10:30 το πρωί, θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής και των Συνδικάτων της περιοχής.

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) - Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

1η Οκτωβρίου: Χωρίς ταξί και πλοία

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Η ΠΝΟ ανακοίνωσε επίσης πως «η απεργία των Ναυτεργατών είναι Πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 01 Οκτώβρη 2025, ημέρα Τετάρτη με έναρξη την 00.01 ώρα της 01.10.2025 και λήξη στις 24.00 ώρα της ίδιας ημέρας».

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία που κάλεσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι.

O ΟΙΕΛΕ, ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ενακοίνωσή του σημειώνει πως: «συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ.

Η απεργία κηρύχθηκε, διότι η κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα, έχει καταντήσει την εργασία λάστιχο εξαφανίζοντας την έννοια του ωραρίου».