Απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό - Πώς επηρεάζονται τα δρομολόγια

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στη Hellenic Train, όπως έχουν ανακοινώσει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων.

Η απεργία επηρεάζει τα δρομολόγια καθώς θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια: