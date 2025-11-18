Μενού

Απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό - Πώς επηρεάζονται τα δρομολόγια

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για σήμερα Τρίτη (18/11).

τρενο προαστιακοσ
Γραμμή του Προαστιακού | Eurokinissi
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στη Hellenic Train, όπως έχουν ανακοινώσει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων.

Η απεργία επηρεάζει τα δρομολόγια καθώς θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

dromologia-trena-181125

 

