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Απεργία στα πλοία: Δεμένα τα πλοία στη Ραφήνα την Παρασκευή 3 Ιουλίου

24ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ στα πλοία από το λιμάνι Ραφήνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δείτε πώς επηρεάζονται τα δρομολόγια.

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Λιμάνι Ραφήνας
Λιμάνι Ραφήνας | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε 24ωρη απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), προκαλώντας αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

 

Η κινητοποίηση των ναυτεργατών θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (3/7) και θα διαρκέσει ακριβώς 24 ώρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου.

Παράλληλα, το ναυτεργατικό σωματείο έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί, έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY».

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