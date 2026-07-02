Απεργία στα πλοία: Δεμένα τα πλοία στη Ραφήνα την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Σε 24ωρη απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), προκαλώντας αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η κινητοποίηση των ναυτεργατών θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (3/7) και θα διαρκέσει ακριβώς 24 ώρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου.

Παράλληλα, το ναυτεργατικό σωματείο έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί, έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY».