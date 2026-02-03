Απεργία στα ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη: Συγκέντρωση στο Μαξίμου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ταξί καθώς από σήμερα Τρίτη, στις 6 το πρωί, είναι σε ισχύ η νέα 48ωρη απεργία τους.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

Ηλεκτροκίνηση - Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό - Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Χωρίς ταξί η Θεσσαλονίκη την Τετάρτη

«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς να προχωρούν σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις έξι το πρωί.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση πέραν του 2026, δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου, μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Πυλαίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.