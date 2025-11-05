Μενού

Απίστευτες εικόνες από την κακοκαιρία στη Σκιάθο: «Κολυμπάνε» τα αυτοκίνητα - Ρεκόρ βροχοπτώσεων

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σήμερα στη Σκιάθο εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτύπησε το νησί».

σκιάθος
Κακοκαιρία στη Σκιάθο | skiathoslife.gr
Απίστευτα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σήμερα (5/11) στη Σκιάθο από την κακοκαιρία στο  νησί. 

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, προέκυψε μεγάλο πρόβλημα με τη μετακίνηση οχημάτων καθώς οι δρόμοι «έγιναν ποτάμια». Οι περιοχές που σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι εξής: Βασιλιάς, Αχλαδιές, Κολιός και Πλατανιάς.


Μάλιστα, στο νησί καταγράφηκε  και το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Αναλυτικότερα, σήμερα το πρωί (5/11) όπως σημειώνει και το meteo.gr  το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Ελλάδα έπεσε έως τις 10:40 στη Σκιάθο. 

σκιάθος
Συνολικός ημερήσιος υετός | meteo.gr

 

 

