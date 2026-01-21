Απίστευτες εικόνες με βυθισμένα ΙΧ κάτω από τη γέφυρα Σπύρου Λούη - Βίντεο του Reader

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη γέφυρα Σπύρου Λούη στο Μαρούσι, όπου η ξαφνική συσσώρευση υδάτων μετέτρεψε το σημείο σε επικίνδυνη «παγίδα» για τους οδηγούς.
Εικόνες που δημοσιεύει το Reader.gr δείχνουν οχήματα βυθισμένα στο νερό, ενώ η κυκλοφορία, στο σημείο, έχει αποκλειστεί.
Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. που ρυθμίζουν την κίνηση και αποτρέπουν την πρόσβαση οχημάτων στη γέφυρα, η οποία κρίθηκε προσωρινά μη ασφαλής.
Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, εγκλωβίζοντας οχήματα που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.
