Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο: Αυτοκίνητα επιπλέουν σε δρόμους - χειμάρρους

Η κακοκαιρία Byron που σαρώνει από την Πέμπτη (04/12) την Αττική, έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και ζημιές καθώς σε πολλές περιοχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.
Χαρακτηριστικό είναι στιγμιότυπο από τον Άλιμο όπου σε αρκετά σημεία, αυτοκίνητα εμφανίστηκαν κυριολεκτικά να επιπλέουν στους πλημμυρισμένους δρόμους.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατέψουν - μάταια όμως - τα αυτοκίνητά τους.
Διαβάστε επίσης: LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.