Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο: Αυτοκίνητα επιπλέουν σε δρόμους - χειμάρρους

Η κακοκαιρία Byron που σαρώνει από την Πέμπτη (04/12) την Αττική, έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και ζημιές καθώς σε πολλές περιοχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Χαρακτηριστικό είναι στιγμιότυπο από τον Άλιμο όπου σε αρκετά σημεία, αυτοκίνητα εμφανίστηκαν κυριολεκτικά να επιπλέουν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατέψουν - μάταια όμως - τα αυτοκίνητά τους.

⛔️⚠️Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο.



🚨Αυτοκίνητα παρασύρονται στον Άλιμο



Οι καταρρακτώδεις βροχές στην Αττική έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Στον Άλιμο, κάτοικοι προσπαθούν απεγνωσμένα να προστατέψουν τα οχήματά τους, καθώς σε αρκετά σημεία αυτοκίνητα επ pic.twitter.com/53ozO8nE93 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

