Απίστευτη απάτη στον Βόλο: 75χρονη «πέταξε» 8.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι

Μια 73χρονη συνελήφθη χθες στον Βόλο, μετά από κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για συμμετοχή σε καλοστημένη απάτη με θύμα μια 75χρονη γυναίκα.

Ο άγνωστος δράστης προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον Διοικητή Αστυνομικής Υπηρεσίας και ισχυρίστηκε πως συγγενικό πρόσωπο της παθούσας προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο. Με το πρόσχημα της «νομικής διευθέτησης», την έπεισε να πετάξει από το μπαλκόνι 7.960 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η 73χρονη.

Σλτμφωνα με το gegonotanews.gr, η απάτη συνεχίστηκε με δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου η παθούσα πείστηκε να πετάξει και τα κοσμήματά της, τα οποία επίσης παρέλαβε η δράστιδα. Η αστυνομία την ακινητοποίησε επί τόπου, κατασχέθηκαν τα κοσμήματα, ένα κινητό και συνολικά 9.480 ευρώ, ενώ μέρος των χρημάτων και τα κοσμήματα επιστράφηκαν στην παθούσα.

Η 73χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου και εξετάζεται η εμπλοκή της σε παρόμοιες υποθέσεις. Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις μεθόδους εξαπάτησης.

Πληροφορίες από το gegonotanews.gr