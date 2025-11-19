Απίστευτη αποκάλυψη για τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο: «Με όπλο στο κεφάλι απειλούσε υπάλληλο»

Όσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για τον τραμπούκο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι ο «τσαμπουκάς» μάλλον απλά έψαχνε αφορμή να ασκήσει βία.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο εν λόγω είχε μακροχρόνια εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες, αλλά το βίαιο παρελθόν του δεν περιορίζεται σε αυτό. Όπως αποκάλυψε το MEGA, στο παρελθόν ο 29χρονος είχε μπει σε γραφεία μεταφορικής εταιρείας με όπλο.

Το περιστατικό, που είχε τραγική κατάληξη, ξεκίνησε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 29χρονος, ο 58χρονος έκανε χρήση σπρέι πιπεριού, γεγονός που οδήγησε σε μια καταδίωξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Στον Νέο Κόσμο απλά συνέβη το αναπόφευκτο

Το ποινικό και βίαιο παρελθόν του 29χρονου ξεδιπλώθηκε στη διάρκεια του δελτίου, με βάση προϋπάρχουσες πληροφορίες.

Άτομα του περιβάλλοντός του τον περιγράφουν ως οξύθυμο και βίαιο, κάτι που προκύπτει και από στοιχεία της αστυνομίας για εμπλοκές του στον δρόμο. Στο ιστορικό του έχει τρεις επιθέσεις εναντίον πολιτών, η μία τον προηγούμενο μόλις μήνα.

Αποκλειστικές πληροφορίες του μέσου κάνουν τώρα λόγο για περιστατικό στις 16 Ιουνίου του 2025, κατά το οποίο ο φονιάς είχε εισέλθει στις εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας κρατώντας όπλο, και έχοντας έρθει σε διένεξη με τα άτομα εντός, τόσο πελάτες όσο και προσωπικό, τούς απείλησε με αυτό, κρατώντας το στο κούτελο ενός εξ αυτών.

Για αυτά τα «παραστρατήματα», ο εν τέλει φονιάς είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν από την ΕΛΑΣ ως «πλημμεληματική» περίπτωση και είχε αφεθεί επανειλημμένα ελεύθερος.

Νέος Κόσμος: Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.