Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη – «Τού έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω»

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) ο 29χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα εκείνος να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Παράλληλα, σε βίντεο που παρουσιάζει το ΕΡΤnews, καταγράφουν τόσο την καταδίωξη του αυτοκινήτου του θύματος από δύο μηχανάκια όσο και την άφιξη του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα.

Νέος Κόσμος: Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Απανωτές οι γροθιές στο θύμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Υπήρχαν αναφορές μάλιστα ότι ο νεαρός χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Αξίζει να πούμε ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά με το πιο πρόσφατο στις 20 Οκτωβρίου, πάλι στην ίδια περιοχή και πάλι σχετικά με διαμάχη για περιστατικό στον δρόμο.