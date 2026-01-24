Μία σπαρακτική καταγγελία, για ένα απίστευτης ωμότητας περιστατικό δολοφονίας ζώου στην Καλαμάτα κάνει ο Φιλοζωικός Όμιλος της περιοχής, στηλιτεύοντας τα σκοτεινά κατάλοιπα μίας επίμονης κουλτούρας.

Η οργάνωση μετέφερε τη θλιβερή είδηση για τη δολοφονία ενός σκύλου από άγνωστο, με το ζώο να έχει βρεθεί κρεμασμένο από δέντρο στο Πυργάκι Τριφυλίας.

Προσοχή, οι εικόνες της ανάρτησης είναι ιδιαίτερα σκληρές

«Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε "λύση" τον απαγχονισμό μιας ψυχής.

Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι. Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;», αναφέρει η ανάρτηση.