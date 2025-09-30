Μενού

Απίστευτη: Οδηγούσε στη ΛΕΑ - Της πήραν το δίπλωμα και έφαγε πρόστιμο, αλλά 4 μέρες μετά το ξανάκανε

Tης επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας.

Αττική Οδός
Αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. | Eurokinissi
Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, μια 40χρονη, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε κάνει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

