Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη: ΙΧ έκανε την πιο επικίνδυνη προσπέραση

Επικίνδυνη προσπέραση που παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο, σημειώθηκε χθες, 4/9, στον ΒΟΑΚ της Κρήτης κοντά σε γέφυρα και διπλή γραμμή κυκλοφορίας, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Τελευταία στιγμή πρόλαβαν να φρενάρουν τα δύο αυτοκίνητα, με τον οδηγό του αντίθετου ρεύματος να κάνει στην άκρη για να περάσει το διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός που έκανε την προσπέραση συνέχισε απτόητα να βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να μπορέσει να ξαναμπεί στο σωστό ρεύμα.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην ΕΡΤ Χανίων, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, για την χρονιά που πέρασε, το Ρέθυμνο και τα Χανιά κατέχουν τη θλιβερή πρωτιά θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη για τη χρονιά που πέρασε.