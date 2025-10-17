Απίστευτο bullying στη Θεσσαλονίκη: 15χρονος και 13χρονη χτύπησαν και παρενόχλησαν συνομήλικο

Θύμα ανήλεου bullying φέρεται να έπεσε ένας 15χρονος, στα χέρια ενός συνομηλίκου του και μιας 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, με τα παιδιά να προβαίνουν σε ανείπωτη βία εναντίον του.

Σύμφωνα με το thestival, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον συνομήλικό του στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου.

Ο εφιάλτης του δεν σταμάτησε όμως εκεί αφού στη συνέχεια ο ανήλικος δράστης του ξυλοδαρμού μαζί με μία 13χρονη φέρονται να τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Δικογραφία για το σκληρό bullying

Σε βάρος των του 15χρονου και της 13χρονης έχει σχηματιστεί, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό bullying:

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού που αφορά σε σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δραστών.

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα ημεδαπό και μικρότερή τους αλλοδαπή, οι οποίοι περί τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, προχώρησαν κατά περίπτωση, στις προαναφερόμενες ενέργειες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

