Απίστευτο - Δίωξη σε αστυνομικό επειδή μίλησε σε εκπομπή: Είχε σώσει γυναίκα από τον σύζυγό της

Μία απίστευτη ιστορία φέρει στο προσκήνιο εκπομπή του MEGA, σχετικά με αστυνομικό που είχε εμφανιστεί σε παρελθόντα χρόνο, μετά από την παρέμβασή του σε νοικοκυριό με πρόβλημα ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρει η εκπομπή, ο εν λόγω αστυνομικός, στις αρχές Οκτωβρίου, αν και εκτός υπηρεσίας, είχε επέμβει για να σώσει μία γυναίκα από τον τυραννικό της σύζυγο, προσάγωντάς τον.

Ευρισκόμενος κοντά στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας, ο αστυνομικός είχε ανέβει στο διαμέρισμά τους, και απομάκρυνε τον σύζυγο προτού τον συλλάβουν οι συνάδελφοί του.

Δίωξη για εμφάνιση στα...παράθυρα στον αστυνομικό

Κατόπιν, ο αστυνομικός είχε μιλήσει τηλεφωνικά στην εκπομπή του Μέσου για το συμβάν, περιγράφοντας το περιστατικό, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα επέσυρε αυτό.

Προ ημερών, ενημέρωσε ρεπόρτερ της εκπομπής, πως από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ κινήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του και καλείται σε απολογία, επειδή άκουσον δεν είχε λάβει άδεια για να μιλήσει στην εκπομπή.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, σχολίασε πως αν και ο κανονισμός της αστυνομίας προβλέπει ότι η εμφάνιση στα Μέσα προϋποθέτει άδεια, ωστόσο ο συγκεκριμένος ουσιαστικά «διαφήμισε» το έργο του Σώματος, οπότε δύσκολα θα τιμωρηθεί.