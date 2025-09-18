Απίστευτο: Έκλεψαν στο Μετρό γιατρό από την Αμαλιάδα και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να γυρίσει στην πόλη του

Μία απίστευτη περιπέτεια βίωσε ο διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας στο Μετρό, ενώ κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του στην ΕΡΤ και την εκπομπή Newsroom, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα. Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.



