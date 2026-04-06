Απίστευτο: Έστειλαν διευθυντή Λυκείου στο Πειθαρχικό γιατί έκανε προσομοίωση πανελλαδικών και έστειλε τους μαθητές σπίτι

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε Λύκειο του Παπάγου, όπου καθηγητές έκαναν αναφορά στον διευθυντή του σχολείου, επειδή οργάνωσε δοκιμαστικό τεστ πανελληνίων εξετάσεων για τους μαθητές της Γ' Λυκείου και στη συνέχεια τούς έστειλε στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο διευθυντής παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με διώξεις, μετά την αναφορά δύο άλλων καθηγητών.

Τι συνέβη

Μετά την ολοκλήρωση της προσομοίωσης, ο διευθυντής επέτρεψε στους μαθητές να αποχωρήσουν ώστε να ξεκουραστούν, αντί να συνεχίσουν το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εκπομπή, δύο έως τρεις εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε αναφορά στο Πειθαρχικό, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές έχασαν τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση της καταγγελίας.

Ως αποτέλεσμα, ο διευθυντής κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τη θέση του, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός εκπαίδευσης ακόμη και ως απλός καθηγητής για διάστημα έως και τριών ετών.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον διευθυντή από τους μαθητές

Οι μαθητές προχώρησαν σε μαζική συγκέντρωση συμπαράστασης στον διευθυντή του σχολείου έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν μαθητές, γονείς και καθηγητές που έδωσαν δυναμικό «παρών» για τον διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Παπάγου