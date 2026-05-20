Απίστευτο και όμως ελληνικό: Συνταξιούχος ζητάει να σταματήσει να λαμβάνει τη σύνταξη της νεκρής γυναίκας του

«Δεν θέλω τη σύνταξη της γυναίκας μου». Η απίστευτη καταγγελία άνδρα από την Κω που λαμβάνει τη σύνταξη της νεκρής γυναίκας του.

Ο σύζυγος που λαμβάνει τη σύνταξη της νεκρής γυναίκας του | glomex/ skai
Ένα πρωτοφανές περιστατικό γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας καταγγέλλει ένας άνδρας από την Κω, ο οποίος εδώ και μήνες προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να διακόψει την καταβολή της σύνταξης της αποθανούσας συζύγου του.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ και, όπως περιγράφει ο ίδιος, μετά τον θάνατο της γυναίκας του οι συντάξεις της συνέχισαν να κατατίθενται κανονικά στον κοινό τραπεζικό τους λογαριασμό. Αντί, όμως, να επωφεληθεί από την κατάσταση, ζητά επίμονα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσουν τις πληρωμές.

Το παράδοξο είναι ότι, παρά τις συνεχείς ενέργειές του, δεν έχει καταφέρει να βρει λύση. Εξαιτίας του ότι ο λογαριασμός είναι κοινός, δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα χρήματα της δικής του σύνταξης, γεγονός που τον έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Όπως καταγγέλλει, αναγκάζεται να μεταβαίνει διαρκώς σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια, προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν επιθυμεί να διατηρήσει χρήματα που δεν του ανήκουν. Παράλληλα, επιβαρύνεται και με δικαστικά έξοδα, καθώς έχει προσλάβει δικηγόρο για να διεκδικήσει τη λύση του προβλήματος.

ΕΛΛΑΔΑ