Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Δώμα 15τμ νοικιάζεται για 600 ευρώ

Πολλοί είναι εκείνοι που ψάχνουν απεγνωσμένα ένα σπίτι να νοικιάσουν, αλλά μάταια καθώς το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας.

Τα ενοίκια ωστόσο, ειδικά στην Αθήνα, παραμένουν υψηλά δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε το OPEN, καθώς σύμφωνα με αγγελία σπίτι στο Παγκράτι 15τμ ενοικιάζεται για 600 ευρώ.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών τιμών στα ενοίκια, αποτελεί ένα διαμέρισμα επίσης στο Παγκράτι το οποίο έχει έκταση 53τμ και η τιμή ενοικίασης είναι 1500 ευρώ.

Μια τρίτη αγγελία ενοικίασης παρουσιάζει γκαρσονιέρα 30τμ με τιμή 750 ευρώ τον μήνα.