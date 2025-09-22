Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Κράτησαν για 12 ώρες 3,5 μηνών μωρό στο ΑΤ Γαλατσίου

Επί 12 ώρες έμεινε ένα μωρό 3,5 μηνών στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Action 24 o Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος της καταγγέλλουσας.
Ερωτηθείς ο κ. Θεοδωρόπουλος ποιος έδωσε την εντολή να κρατηθεί το μωρό τόσες ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου ανέφερε: «Ο εισαγγελέας ενημερώνεται από την αστυνομία. Αν κωλυσιέργησε ο αξιωματικός να ενημερώσει τον εισαγγελέα είναι λάθος της Αστυνομίας. Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας έδωσε μια τέτοια εντολή».
Το παιδί ήταν μαζί με τους δύο γονείς το στο Αστυνομικό Τμήμα για θέματα ενδοοικογενειακής βίας σύμφωνα με τα λεγόμενα του δικηγόρου της καταγγέλλουσας.
