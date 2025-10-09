Απίστευτο περιστατικό στη Λάρισα: Κούρευε το γκαζόν και έπεσε μέσα σε φρεάτιο

Ένα απίστευτο και ευτυχώς όχι μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια Λάρισας, όταν ένας 30χρονος άνδρας βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε φρεάτιο την ώρα που κούρευε το γκαζόν στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε σε φρεάτιο βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων, το οποίο βρισκόταν στο σημείο όπου εργαζόταν, χωρίς να το αντιληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επτά οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό του. Μετά από επιχείρηση που διήρκεσε αρκετή ώρα, ο 30χρονος ανασύρθηκε τραυματισμένος και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λάρισας.

Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός — έφερε μόνο μερικές κακώσεις και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.