Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν σπίτι, έκαναν «κατάληψη» για το Πάσχα και το άδειασαν

Διέρρηξαν μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη και τη μετέτρεψαν σε προσωρινή «στέγη» τις ημέρες του Πάσχα. Όταν η 26χρονη ιδιοκτήτρια επέστρεψε στο σπίτι της κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο από τους τρεις …εισβολείς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας, κατά το χρονικό διάστημα 12 προς 13 Απριλίου. Οι δράστες όχι μόνο εγκαταστάθηκαν στην οικία, αλλά προκάλεσαν και ζημιές στο εσωτερικό, ενώ αφαίρεσαν έπιπλα κι άλλα αντικείμενα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθησαν ένας 22χρονος κι ένας 49χρονος, ενώ ο τρίτος δράστης, ηλικίας 32 ετών, διέφυγε με Ι.Χ. όχημα και κατά τη διαφυγή του -όπως καταγγέλθηκε- αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας.