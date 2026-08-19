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Απίστευτο περιστατικό στην Καβάλα: Μπαλκόνι κατέρρευσε μονοκόμματο και έπεσε στον δρόμο

Ως εκ θαύματος γλίτωσαν περαστικοί στην Καβάλα, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης, 19/8, ένα μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε σχεδόν αυτούσιο στον δρόμο.

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Το μπαλκόνι που κατέρρευσε στην Καβάλα
Το μπαλκόνι που κατέρρευσε στην Καβάλα | kavalanews
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Ως εκ θαύματος γλίτωσαν οι περαστικοί στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης, 19/8, ένα μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε σχεδόν αυτούσιο στον δρόμο.

Λόγω του όγκου των υλικών, ο δρόμος αποκλείστηκε από τις αρχές όσο εκτελούνταν εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων, ενώ τα χειρότερα φέρεται να αποφεύχθηκαν στο «παρά πέντε».

Αυτό καθώς σύμφωνα με μάρτυρες, τη στιγμή της κατάρρευσης πςερνούσε από το σημείο ένας μοτοσικλετιστής, που ευτυχώς δεν χτυπήθηκε.

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