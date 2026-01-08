Μενού

Απίστευτο σκηνικό στη Λαμία: Ο άνεμος ρίχνει δέντρο πάνω σε οχήματα στο νοσοκομείο

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν αλλεπάλληλες πτώσεις δέντρων στη Λαμία, ενώ υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και μεγάλη κινητοποιήση της πυροσβεστικής.

Λαμία - δέντρο
Πτώση δέντρου στη Λαμία λόγω ανέμων | lamiareport.gr
Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), όταν οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν αλλεπάλληλες πτώσεις δέντρων στη Λαμία και σε πολλές περιοχές γύρω από την πόλη.

Σύμφωνα με το LamiaReport, τα πυροσβεστικά συνεργεία κλήθηκαν διαδοχικά σε περιστατικά για κοπές δέντρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ένα μεγάλο πεύκο στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Λαμίας κατέπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές. Αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε και στον δρόμο Λαμίας–Καρπενησίου, στη διασταύρωση προς Αμούρι, όπου επενέβη το κλιμάκιο Αργυροχωρίου.

Πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν ακόμη σε Ανθήλη, Κόμμα, Αγριλιά, Λιανοκλάδι, Ροδωνιά Υπάτης, αλλά και μέσα στην πόλη, στις οδούς Υψηλάντη και Αλύτρωτων Πατρίδων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τύχη απέτρεψε τα χειρότερα.

